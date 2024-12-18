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Среда, 18 декабря 2024, 19:19 мск

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В Москве перекрыли крупный канал нелегальной миграции: задержаны 8 человек

В Москве задержали восемь членов преступной группы, подозреваемой в организации незаконной миграции в Россию более 1000 иностранцев. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ. В настоящее время с задержанными проводятся необходимые следственные действия.

Согласно данным следствия, с января 2023 года по декабрь 2024-го участники организованной преступной группы «организовали за денежное вознаграждение незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 1000 иностранных граждан путем изготовления фиктивных трудовых договоров».

По оценке следствия, доход от преступной деятельности банды составил свыше 30 млн рублей.

СК возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, документы, бланки, информационные носители, указывающие на причастность подозреваемых к вменяемому им преступлению.

Следствие готовит ходатайство в Замоскворецкий районный суд столицы об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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