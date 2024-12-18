В Белгородской области после атаки украинских дронов ранен мирный житель

Два населённых пункта Шебекинского округа Белгородской области атакованы дронами ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки ранен мирный житель.
«В селе Муром беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы бригада скорой медицинской помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», – уточнил Гладков.
По его словам, в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля частного домовладения.
«Информация о последствиях уточняется», – добавил губернатор.
Белгород, Светлана Антонова
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