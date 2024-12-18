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Среда, 18 декабря 2024, 19:25 мск

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В Белгородской области после атаки украинских дронов ранен мирный житель

Архив. Фото Минобороны РФ

Два населённых пункта Шебекинского округа Белгородской области атакованы дронами ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки ранен мирный житель.

«В селе Муром беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы бригада скорой медицинской помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», – уточнил Гладков.

По его словам, в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля частного домовладения.

«Информация о последствиях уточняется», – добавил губернатор.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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