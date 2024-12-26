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Четверг, 26 декабря 2024, 20:07 мск

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ВСУ атаковали дронами два автомобиля в Белгородской области: ранен боец самообороны

Фото из официального телеграм-канала губернатора Белгородской области

В Белгородской области два автомобиля атакованы дронами ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате одного из ударов ранен боец самообороны.

«Вражеский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в районе села Черемошное Белгородского района. Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, остекление, кабина и крыша», – уточнил губернатор.

По его словам, вторая атака произошла в селе Муром Шебекинского округа. «В результате удара беспилотника автомобиль полностью уничтожен. Слава Богу, водитель не пострадал, в последний момент он успел выскочить из машины», – рассказал Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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