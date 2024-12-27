После атаки украинских дронов ранены три жителя Белгородской области

В результате украинских ударов по территории Белгородской области ранены три местных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. «В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения», – уточнил губернатор, добавив, что второй дрон сдетонировал в административном здании – в результате взрыва сильно повреждены входная группа и фасад, также выбиты окна.

Вместе с тем в Шебекинском округе в селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. «Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в областную клиническую больницу. Машина полностью уничтожена огнём», – сообщил Гладков.

Атакам также подверглись села Новая Таволжанка, Малиновка Белгородского района и Грузское Борисовского района. Последствия ударов уточняются. На месте работают оперативные службы.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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