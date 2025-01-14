ПВО уничтожила 17 дронов ВСУ над Орловской областью

Еще один российский регион – Орловская область – подвергся прошедшей ночью массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Силы противоздушной обороны сбили 17 БПЛА над территорией области, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его данным, никто не пострадал.

«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших», – написал глава региона в своем тг-канале.

Клычков добавил, что на всех местах происшествий работают оперативные службы.

Напомним, этой ночью украинские дроны массово атаковали Тульскую, Ростовскую, Саратовскую область. Кроме того, атаке БПЛА подверглась Казань.

Орел, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube