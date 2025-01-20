Наркотрафик через Россию резко вырос после начала СВО

В России за последние два года резко увеличился объем ввозимого кокаина. По словам экспертов, после начала спецоперации на Украине был закрыт порт Одессы, который использовался для поставок наркотиков. В результате наркодилеры изменили маршруты перевозки и запрещенные вещества, предназначенные для других рынков, проходят через РФ.

За последних два года количество кокаина, изымаемого на территории России, стремительно увеличилось – конфисковано около 5,2 т наркотика общей стоимостью более 350 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Министерство внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так в 2022 году количество наркотика, который попытались ввезти в страну, составило 88,28 кг, в 2023-м – 409,96 кг, а в 2024-м достигло 2,8 т. Кроме того, после пересечения границы силами МВД и ФСБ проводились аресты наркоторговцев с партиями товара. С учетом информации о подобных арестах и изъятии кокаина всего в 2022 году изъяли более 300 кг, за 2023-й – 1,5 т, за 2024-й – уже 3,7 т.

Самым популярным способом для транспортировки кокаина в Россию стали овощи и фрукты, в частности бананы. Их загружают зелеными в герметично закрытые контейнеры с определенной температурой. Если упаковку вскрыть, то высок риск, что бананы созреют и приедут в конечную точку испорченными, поэтому их проверяют реже. То же касается и других легкопортящихся фруктов или ягод, произрастающих на родине кокаина – в странах Карибского бассейна.

Сейчас в России действительно рекордное количество кокаина, подтвердил изданию источник, связанный с наркоторговлей в даркнете. Больше всего предложений в регионах с морскими портами и городах с высоким доходом граждан. А именно: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Московском регионе, Ростовской и Мурманской областях, Краснодарском крае. На момент выхода материала в даркнете было размещено около 1150 объявлений о продаже кокаина. Это почти в два раза превышает показатели двухлетней давности.

Одна из причин увеличения количества кокаина может быть связана с изменением маршрута поставок со стороны Карибского бассейна и Западной Африки в Европу. До начала СВО одним из важных перевалочных пунктов был порт в Одессе, но сейчас он заблокирован, отмечается в отчете Глобальной инициативы против транснациональной преступности и управления ООН по наркотикам и преступности. Альтернативой могло стать развитие балканского маршрута.

Россия рассматривается преступниками как одна из стран транзита, так как она географически удобна для контрабанды наркотиков. Увеличение поставок кокаина связано с тем, что южноамериканские и европейские группировки хотят изменить традиционные маршруты поставок в Европу. Большинство попыток экспортировать крупные партии осуществляется через морские порты Северо-Западного региона России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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