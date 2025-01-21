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Вторник, 21 января 2025, 13:50 мск

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Четыре человека пострадали в результате взрыва в турецком отеле

Взрыв бытового газа произошел в гостинице на горнолыжном курорте Йылдыз в турецкой провинции Сивас на севере страны. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает турецкий телеканал NTV.

Известно, что в отеле находилась команда лыжников. Взрыв прогремел в комнате отдыха для спортсменов на первом этаже гостиницы. После взрыва на место были отправлены медицинские бригады.

По данным пресс-службы губернатора Сиваса, в результате инцидента легкие травмы получили два лыжника и тренер, еще один тренер получил ожоги руки и лица. Пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее во вторник в результате пожара в гостинице на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, по последним данным МВД страны, погибли 10 человек, еще 32 человека пострадали. ранены 32 человека.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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