Четыре человека пострадали в результате взрыва в турецком отеле

Взрыв бытового газа произошел в гостинице на горнолыжном курорте Йылдыз в турецкой провинции Сивас на севере страны. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает турецкий телеканал NTV.
Известно, что в отеле находилась команда лыжников. Взрыв прогремел в комнате отдыха для спортсменов на первом этаже гостиницы. После взрыва на место были отправлены медицинские бригады.
По данным пресс-службы губернатора Сиваса, в результате инцидента легкие травмы получили два лыжника и тренер, еще один тренер получил ожоги руки и лица. Пострадавшие доставлены в больницу.
Ранее во вторник в результате пожара в гостинице на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, по последним данным МВД страны, погибли 10 человек, еще 32 человека пострадали. ранены 32 человека.
Стамбул, Наталья Петрова
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