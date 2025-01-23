В МАГАТЭ обеспокоены атаками ВСУ на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС, где слышны частые взрывы. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

«Вот уже почти три года мы делаем все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС и в других местах... Авария не произошла, но ситуация не улучшается. Она по-прежнему нестабильна. Я по-прежнему серьезно обеспокоен ядерной безопасностью», – приводятся слова Гросси в пресс-релизе агентства.

В сообщении также подчеркивается, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, в течение последней недели слышали частые взрывы за пределами площадки, «что еще раз подчеркивает сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности в ходе военного конфликта».

В докладах инспекторов МАГАТЭ отмечается, что в последние недели взрывы слышны практически ежедневно.

Вена, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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