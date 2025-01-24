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Пятница, 24 января 2025, 18:11 мск

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ВСУ обстреляли Горловку: один человек погиб, ещё десять ранены

Сегодня вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли жилые кварталы Горловки, в результате чего один человек погиб, еще десятеро ранены. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько

«В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Строитель» погибла мирная жительница Горловки», – отметил градоначальник в своем телеграм-канале.

По его словам, количество раненых увеличилось до десяти человек.

По данным штаба ДНР, обстрел Горловки, расположенной в 50 км севернее Донецка, велся из орудий натовского калибра 155 мм, в том числе кассетными боеприпасами.

Горловка, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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