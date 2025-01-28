В Новороссийске задержали украинца, готовившегося теракт

В Новороссийске задержан местный житель, который готовился совершить теракт с использованием самодельной бомбы по указанию проукраинской террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным спецслужбы, 34-летний мужчина связался через Telegram с представителями террористической организации и впоследствии получил задание забрать взрывчатое вещество со взрывателем из тайника для дальнейшей подготовки к теракту.

Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого сразу после того, как он достал взрывное устройство из схрона, передает ТАСС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Фигурант является гражданином Украины.

Ранее сообщалось о задержании жителя Запорожской области по подозрению в подготовке к совершению теракта.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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