Генпрокуратура требует взыскать с ответственных за возведение фортификаций в Курской области 3,2 млрд рублей

Генеральная прокуратура России потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей и ряда предпринимателей 3,2 млрд рублей. По данным надзорного ведомства, они присвоили эти средства на контрактах по возведению фортификационных сооружений в регионе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исковые материалы.

Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Среди ответчиков указаны гендиректор корпорации Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители – Игорь Грабин, Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев и Иван Уткин.

Кроме того, ответчиками выступает ряд коммерческих предприятий – ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «СИЭМИ», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема».

Генпрокуратура требует взыскать эти деньги солидарно и просит суд принять обеспечительные меры по делу, наложив арест на имущество физических и юридических лиц.

В иске указывается, что в Курской области с октября 2022 года введен особый режим функционирования органов власти, который предусматривает проведение мероприятий по территориальной обороне и реализацию мер по обеспечению нужд российской армии. В рамках этого режима местные власти получили право проводить закупки без аукционов и конкурсов.

С 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области выделено 19,4 млрд рублей на строительство оборонительных сооружений и других фортификационных объектов для защиты от военной агрессии Украины. Генподрядчиком стала местная корпорация развития. Однако, по версии Генпрокуратуры, некоторые чиновники злоупотребили своим служебным положением и использовали деньги из казны для личного обогащения.

«Надзорные мероприятия показали, что они использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц, для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами, выделенными на защиту и укрепление обороноспособности страны от вторжения врага», – говорится в иске.

По данным Генпрокуратуры, с перечисленными выше компаниями с декабря 2022 года по декабрь 2023 года было заключено 23 договора на 3 млрд 222 млн 435 тыс. рублей. Заключившие контракты фирмы создали «видимость выполнения работ» по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов через фирмы-однодневки, заключив с ними фиктивные договоры на поставку стройматериалов, отмечается в документе.

Из иска надзорного ведомства следует, что гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его замы Игорь Грабин и Снежана Мартьянова незаконно получили не менее 805 млн рублей на контрактах по строительству оборонных сооружений.

Лукина задержали 20 декабря 2024 года по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) при строительстве фортификаций. Сейчас он находится в СИЗО. 9 декабря был заключен под стражу его заместитель Игорь Грабин. По данным следствия, Лукин поручил подчиненному заключить договор и оплатить работы по возведению оборонительных сооружений, хотя ранее деньги за это были выплачены другой строительной компании. Ущерб госбюджету оценен в 173,2 млн рублей.

Добавим, что при обыске у Лукина обнаружили коллекцию люксовых часов, стоимость которых превышает 100 тыс. долларов, и 1,7 млн рублей наличных, сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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