Начальника представительства Минобороны отправили в СИЗО за многомиллионную взятку

Суд заключил под стражу начальника 5481-го военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, сообщает Следственный комитет РФ. Он обвиняется в получении взятки в размере 14 млн рублей от руководства завода «Импульс» в Пятигорске при исполнении гособоронзаказа.

Как отметили в СКР, в 2017-2023 годах Минобороны заключено более 10 госконтрактов с предприятиями «оборонки» на поставку продукции военного назначения, в том числе для обеспечения подразделений, участвующих в СВО, на общую сумму более полумиллиарда рублей. К исполнению контрактов в качестве субподрядчика привлекалось ОАО «Пятигорский завод «Импульс». На Болгарева возлагались контроль качества и техническая приемка поставляемой этим предприятием продукции.

По данным следствия, в период с 2017-й по 2023 год Болгарев получил от гендиректора завода «Импульс» Сергея Кузьменко взятки на общую сумму свыше 14 млн рублей за формальную приемку военной продукции и общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.

«По ходатайству военного следователя суд избрал Болгареву меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела контролирует Главное военное следственное управление СК РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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