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Пятница, 31 января 2025, 11:36 мск

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ВСУ обстреляли больничный комплекс в Горловке: ранены 10 человек

Украинские войска в пятницу утром обстреляли с применением кассетных снарядов центр Горловки. Под удар попала территория больничного комплекса. В результате обстрела пострадали 10 мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его данным, одна женщина получила тяжелые ранения, у пяти человек – двух женщин и трех мужчин – ранения средней степени тяжести. Также пострадали еще четыре женщины.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написал Пушилин в своем тг-канале.

Кроме того, добавил он, из-за обстрела повреждены городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер и центр охраны материнства и детства.

По данным мониторингового ресурса, ВСУ выпустили 15 кассетных 155-миллимитровых снарядов по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в промежуток с 7:50 до 8:10 мск.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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