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Понедельник, 17 февраля 2025, 12:22 мск

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ЦБ РФ оштрафовали за незаконное хранение оружия

Суд оштрафовал Банк России за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.10 КоАП России, и назначить административное наказание в виде административного штрафа», – сказано в документах.

Отмечается, что проверки проводил инспектор Росгвардии, в результате которых были выявлены нарушения. Так, 20 ноября 2023 года в комнате хранения оружия осуществлялось временное хранение двух единиц боевого ручного стрелкового оружия ПМ, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», 17 апреля 2024 года – двух единиц служебного оружия.

Представители регулятора в суде вину не признали. Они указали на то, что оружие хранилось в течение не более двух часов. В это время инкассаторы «Сбербанка» осуществляли сдачу и прием ценностей, после чего оружие они забрали.

Сумма назначенного штрафа не сообщается. Ответственность по вменяемой ЦБ статье 20.10 КоАП (незаконное изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия) для юрлиц составляет от 300 до 500 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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