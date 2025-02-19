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Среда, 19 февраля 2025, 17:05 мск

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В Польше разгорелся скандал из-за вывезенной с Украины боевой техники

В Польше в технике, которую возили по стране и показывали в качестве трофеев ВСУ, обнаружили боеприпасы и взрывчатку. Прокуратура проводит проверку.

Польские власти вывезли с Украины несколько подбитых боевых машин, в том числе танк и самоходную артиллерийскую установку. Технику перевозили по всей стране и показывали на выставках в центрах крупных городов, чтобы доказать боеспособность украинской армии.

Оказалось, что машины могли в любой момент взорваться. Их них не извлекли боеприпасы, гранаты и другие взрывчатые вещества.

Произошедшее уже назвали глупостью и безответственностью. Такая халатность могла привести к человеческим жертвам. Делом занялась прокуратура.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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