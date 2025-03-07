российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 марта 2025, 15:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Ставрополья убил и расчленил пенсионера

В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 34-летний ранее судимый мужчина в ходе пьяной ссоры ударил ножом в шею 70-летнего жителя поселка Рыздвяного. От полученного ранения пенсионер скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, убийца расчленил тело жертвы и спрятал на чердаке одного из домов.

Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Убийства

В Карелии задержали супругов, расчленивших мужчину и спрятавших тело в чемоданах / В Санкт-Петербурге рецидивист убил женщину с синдромом Дауна / В Сибири браконьер застрелил женщину / В Аргентине убийцу вычислили по селфи на пляже / В Таиланде россиянин убил сына, выбросив его за борт в море / ВСУ убили и ранили шесть херсонцев в очереди за гуманитарной помощью / Украинский дрон убил ребенка в Брянской области / Дрон ВСУ убил запорожца за рулем автомобиля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,