Житель Ставрополья убил и расчленил пенсионера

В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следствия, 34-летний ранее судимый мужчина в ходе пьяной ссоры ударил ножом в шею 70-летнего жителя поселка Рыздвяного. От полученного ранения пенсионер скончался на месте.
Чтобы скрыть преступление, убийца расчленил тело жертвы и спрятал на чердаке одного из домов.
Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.
Ставрополь, Зоя Осколкова
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