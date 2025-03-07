Житель Ставрополья убил и расчленил пенсионера

В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 34-летний ранее судимый мужчина в ходе пьяной ссоры ударил ножом в шею 70-летнего жителя поселка Рыздвяного. От полученного ранения пенсионер скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, убийца расчленил тело жертвы и спрятал на чердаке одного из домов.

Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube