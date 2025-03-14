Генпрокуратура выявила хищение более 100 млн рублей в институте Рособрнадзора

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о крупных хищениях в подведомственном Рособрнадзору «Федеральном институте оценки качества образования». По итогам прокурорской проверки в институте выявлено хищение более 100 млн рублей бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно данным проверки, в 2021-2022 годах Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки были заключены госконтракты на выполнение работ по изучению качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций на сумму свыше 140 млн рублей.

Как установило надзорное ведомство, сотрудники подведомственного Рособрнадзору ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» «в целях хищения бюджетных средств организовали схему с привлечением подконтрольных учреждению организаций и последующим заключением фиктивных договоров на выполнение вышеуказанных работ». В результате было похищено более 100 млн рублей средств бюджета.

«По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», – говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Напомним, в декабре генпрокурор РФ Игорь Краснов заявлял о выявлении масштабных нарушений в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора по итогам очередной крупной проверки ведомств. По его словам, в 2024 году прокуроры пресекли более 12 тыс. нарушений в сфере образования, а около 2 тыс. должностных лиц были привлечены к ответственности за то, что они «не могут систематизировать учебный процесс».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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