В ДНР после атак ВСУ ранены три местных жителя

Сегодня в Донецкой народной республике в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины получили ранения три мирных жителя. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины ранения средней степени тяжести получили женщина 1951 года рождения, мужчина 1981 года рождения», – уточнил Пушилин в своем телеграм-канале.

Главы ДНР также сообщил, ещё один житель региона пострадал при обстреле Горловки кассетными боеприпасами.

Донецк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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