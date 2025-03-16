Средства ПВО сбили над двумя регионами 29 украинских беспилотников

Вооруженные формирования Украины вновь предприняли попытку атаки по российским регионам с помощью беспилотников. Как сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, в период с 18:20 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских летательных аппаратов.

Главный удар пришелся на Курскую область, над которой обезврежено 27 БпЛА. Ещё два аппарата сбили над территорией Орловской области.

Как пояснил врио губернатор курского региона Александр Хинштейн, система ПВО сработала над Железногорском, но атака была на Орловскую область.

«В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы. На территории завода «Вагонмаш» обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Территория оцеплена, на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии», – отметил Хинштейн.

«Пострадавших, к счастью, нет!» – уточнил врио главы Курской области.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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