Открытый огонь на нефтебазе на Кубани потушили через шесть дней после атаки ВСУ

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в станице Кавказской Краснодарского края, где 19 марта начался пожар после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил оперштаб Кубани.

«В настоящее время проводят так называемую «пенную атаку» для того, чтобы не дать огню вновь разгореться и полностью ликвидировать возгорание», – говорится в сообщении. Накануне пожар на нефтебазе удалось локализовать на площади 1250 кв. м.

Группировку пожарных, задействованных в тушении, сократили. Сейчас на месте работают 340 человек и 122 единицы техники.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 19 марта. После удара украинских БПЛА разгерметизировался и загорелся один резервуар. Ночью 21 марта произошел взрыв нефтепродуктов, в результате чего огонь перекинулся на второй резервуар. Общая площадь возгорания достигла 10 тысяч кв. метров. Пострадали двое пожарных. В субботу, 22 марта, площадь пожара сократилась до 1250 кв. м. Однако в воскресенье произошел выброс нефтепродуктов из охваченного огнем резервуара, обошлось без пострадавших. Общая площадь пожара выросла до 2000 кв. м.

Нефтебаза обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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