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Среда, 26 марта 2025, 22:52 мск

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В ДНР ранены три мирных жителя после атак ВСУ

В Донецкой народной республике три мирных жителя получили ранения после атак вооруженных формирований Украины. Как уточнил глава региона Денис Пушилин, со стороны ВСУ совершены около 20 ударов с применением беспилотников и ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.

«В Никитовском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе на рейсовый автобус №2 тяжелые ранения получил водитель – мужчина 1983 г.р. В поселке Павловка Волновахского муниципального округа в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса на территории кладбища ранения средней степени тяжести получил мужчина 1981 г.р. В поселке Луганское городского округа Дебальцево вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа пострадал мужчина 1956 г.р», – сообщил Пушилин.

«Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», – добавил глава ДНР.

Донецк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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