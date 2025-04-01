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Вторник, 1 апреля 2025, 13:16 мск

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Толпа детей мигрантов напала на сверстников в Новой Москве, ведется проверка

Следственный комитет России проводит проверку по статье о хулиганстве после сообщений о том, что группа несовершеннолетних мигрантов напала на подростков в Новой Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным СКР, в соцсетях разошлось сообщение о том, что толпа несовершеннолетних приезжих напала на сверстников в Новой Москве. Конфликт возник из-за девочки, за которую заступились местные подростки.

«По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», – говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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