российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 апреля 2025, 22:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Горловке при атаке ВСУ пострадали 16 мирных жителей

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил уточненные данные об ударе вооруженных формирований Украины по Горловке. По его словам, пострадали 16 мирных жителей, им оказана необходимая медицинская помощь.

«В результате обстрелов повреждения получили три жилых домостроения в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, четыре объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки (административное здание, стоматология, кафе, газопровод). Кроме того, поврежден автобус городского маршрута №2», – отметил Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава ДНР также сообщил, что сегодня со стороны ВФУ совершены около 10 вооруженных атак. «Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», – добавил Пушилин.

Горловка, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Американский лидер разочарован Путиным и Зеленским – Белый дом / В результате атаки дрона ВСУ ранен житель Белгородской области / Москва передала США и ООН данные о нарушениях Киевом моратория на обстрелы / Германия решила выделить Киеву ещё 11 млрд евро / Путин обсудил на Совбезе террористическую деятельность Киева / Трамп выразил недовольство Киевом и Москвой – Белый дом / Армия России взяла под контроль ещё один населенный пункт в зоне СВО / Швейцария возбудила дела против наемников ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, Украина,