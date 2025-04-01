В Горловке при атаке ВСУ пострадали 16 мирных жителей

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил уточненные данные об ударе вооруженных формирований Украины по Горловке. По его словам, пострадали 16 мирных жителей, им оказана необходимая медицинская помощь.

«В результате обстрелов повреждения получили три жилых домостроения в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, четыре объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки (административное здание, стоматология, кафе, газопровод). Кроме того, поврежден автобус городского маршрута №2», – отметил Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава ДНР также сообщил, что сегодня со стороны ВФУ совершены около 10 вооруженных атак. «Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», – добавил Пушилин.

Горловка, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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