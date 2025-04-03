Российские моряки спасли мигрантов в Атлантическом океане

Российские моряки спасли более 50 мигрантов, которые терпели бедствие в Атлантическом океане. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Судно Frio Forwin направлялось из Марокко в Нигерию, когда получило сигнал с просьбой о помощи. У лодки с нелегальными мигрантами сломался двигатель, она дрейфовала в северном направлении.

В результате российские моряки приняли на борт 54 человека, среди которых были женщины и дети. Мигранты являются гражданами Нигерии, Пакистана, Марокко и других стран.

Спасенных обеспечили водой и пищей, а затем пересадили на судно береговой охраны Марокко.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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