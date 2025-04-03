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Четверг, 3 апреля 2025, 19:41 мск

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Средства ПВО сбили украинские беспилотники над двумя регионами РФ

Киевский режим продолжил атаки с помощью беспилотников на российские регионы. Как сообщает министерство обороны РФ, в период с 13:20 до 15:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских летательных аппарата над двумя регионами.

В частности, два БпЛА были сбиты над территорией Курской области и один – над Белгородской областью.

Стоит отметить, что в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области течение дня три раза объявлялась ракетная опасность, в Курской области – четырежды.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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