российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 апреля 2025, 13:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Суд отправил под арест бывшего первого замглавы правительства Коми по делу о крупной взятке

Бывший первый заместитель председателя правительства Коми Антон Виноградов заключен под стражу в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста для Виноградова на срок 1 месяц 30 суток. Бывшему высокопоставленному чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подробности предъявленных ему обвинений не раскрываются.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Виноградова иной меры пресечения.

О задержании Антона Виноградова в российской столице стало известно в пятницу, 4 апреля. Расследование связано с периодом его работы в Коми, где он курировал развитие государственно-частного партнерства и отвечал за взаимодействие с крупным бизнесом, сообщал «Коммерсантъ». С мая 2023 года Виноградов занимал пост заместителя председателя правительства Коми, а с августа 2024 года стал первым заместителем председателя правительства.

В конце февраля 2025 года Виноградов после отставки переехал в Москву. Перед отъездом он сообщил местным СМИ, что в столице ему предложили работу в одной из госкорпораций.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Главу радиотехнической службы ВМФ РФ обвинили во взяточничестве / Генпрокуратура выявила хищение более 100 млн рублей в институте Рособрнадзора / Директора нижегородского филиала РАНХиГС задержали по делу о крупной взятке / Крупная взятка: в Москве арестован генерал-майор Росгвардии / Чиновники в США при заключении госконтрактов получили до триллиона долларов «откатов» / Экс-начальник Минобороны подозревается в хищении денег при выполнении гособоронзаказа / Суд в Москве арестовал бывших заместителей Чубайса в «Роснано» / Задержаны ещё трое посредников передачи взятки экс-главы «Фонбета» – в их числе высокопоставленный полицейский

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,