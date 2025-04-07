Суд отправил под арест бывшего первого замглавы правительства Коми по делу о крупной взятке

Бывший первый заместитель председателя правительства Коми Антон Виноградов заключен под стражу в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста для Виноградова на срок 1 месяц 30 суток. Бывшему высокопоставленному чиновнику вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подробности предъявленных ему обвинений не раскрываются.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Виноградова иной меры пресечения.

О задержании Антона Виноградова в российской столице стало известно в пятницу, 4 апреля. Расследование связано с периодом его работы в Коми, где он курировал развитие государственно-частного партнерства и отвечал за взаимодействие с крупным бизнесом, сообщал «Коммерсантъ». С мая 2023 года Виноградов занимал пост заместителя председателя правительства Коми, а с августа 2024 года стал первым заместителем председателя правительства.

В конце февраля 2025 года Виноградов после отставки переехал в Москву. Перед отъездом он сообщил местным СМИ, что в столице ему предложили работу в одной из госкорпораций.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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