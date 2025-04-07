российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 апреля 2025, 20:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ снова атаковали Белгородскую область

Вооруженные формирования Украины предприняли новую атаку на Белгородскую область с помощью беспилотников. Как сообщает Министерство обороны РФ, около 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области.

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, во время сегодняшних атак, предварительно, никто из жителей не пострадал.

По его словам, в Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка – Муром FPV-дрон атаковал легковой автомобиль – повреждены дверь и крыло.

«Село Головчино Грайворонского округа подверглось атаке двух беспилотников. От удара одного из них разбиты стёкла и повреждена крыша легкового автомобиля. В результате детонации второго FPV-дрона в одном частном доме выбиты окна, посечён забор, во втором – повреждены остекление и припаркованный автомобиль», – уточнил губернатор.

Вместе с тем в посёлке Красная Яруга беспилотник нанёс удар по предприятию – повреждена кровля производственного цеха, добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Российские войска блокировали силы ВСУ около Горналя в Курской области / «Добились наибольшего продвижения»: Пушилин рассказал об успехах армии России в ДНР / В Вашингтоне объяснили, почему Россия не попала под повышение американских пошлин / Российские войска взяли под контроль Басовку в Сумской области Украины / ВС РФ атаковали позиции ВСУ в Днепропетровской и Сумской областях / Армия России высокоточным оружием разгромила арсенал и места производства беспилотников ВСУ / ВСУ ударили по энергообъектам четырех регионов России / Украинские СМИ сообщили о российском ударе по Киеву и Сумам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,