ВСУ снова атаковали Белгородскую область

Вооруженные формирования Украины предприняли новую атаку на Белгородскую область с помощью беспилотников. Как сообщает Министерство обороны РФ, около 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области.

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, во время сегодняшних атак, предварительно, никто из жителей не пострадал.

По его словам, в Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка – Муром FPV-дрон атаковал легковой автомобиль – повреждены дверь и крыло.

«Село Головчино Грайворонского округа подверглось атаке двух беспилотников. От удара одного из них разбиты стёкла и повреждена крыша легкового автомобиля. В результате детонации второго FPV-дрона в одном частном доме выбиты окна, посечён забор, во втором – повреждены остекление и припаркованный автомобиль», – уточнил губернатор.

Вместе с тем в посёлке Красная Яруга беспилотник нанёс удар по предприятию – повреждена кровля производственного цеха, добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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