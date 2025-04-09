российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 апреля 2025, 23:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В ДНР один человек погиб и еще 12 получили ранения после ударов ВСУ

В Донецкой народной республике один человек погиб, ещё 12, в том числе подросток, получили ранения в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В частности, в поселке Мироновском городского округа Дебальцево в результате вооруженной атаки погиб мужчина 1988 г.р., тяжелые ранения получили: беременная женщина, пятеро мужчин. При этом ранения средней степени тяжести получили женщина 1960 г.р., мужчины 1998 и 2004 г.р.

«В Никитовском районе Горловки из-за неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом ранения средней степени тяжести получил мальчик-подросток 2012 г.р.», – уточнил Пушилин.

В Центрально-Городском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1991 г.р., а в Ясиноватском муниципальном округе в результате детонации взрывоопасного предмета у выезда на трассу Ясиноватая – Донецк ранения средней степени тяжести получил мужчина 1960 г.р.

«Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», – заверил глава ДНР.

По его словам, всего со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА.

Донецк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Над Россией сбили ещё 19 украинских беспилотников / Киев опять нанес удар по энергетическому объекту в России / Новые атаки ВСУ: ранена жительница Белгородской области / ВСУ попытались ударить беспилотниками по двум регионам России / Европа решила выделить Киеву кредит на 1 млрд евро за счет российских активов / Украинские беспилотники долетели до Пензенской области / Два жителя Белгородской области получили серьезные ранения после атак ВСУ / Семь украинских беспилотников сбили над Россией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,