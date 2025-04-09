В ДНР один человек погиб и еще 12 получили ранения после ударов ВСУ

В Донецкой народной республике один человек погиб, ещё 12, в том числе подросток, получили ранения в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В частности, в поселке Мироновском городского округа Дебальцево в результате вооруженной атаки погиб мужчина 1988 г.р., тяжелые ранения получили: беременная женщина, пятеро мужчин. При этом ранения средней степени тяжести получили женщина 1960 г.р., мужчины 1998 и 2004 г.р.

«В Никитовском районе Горловки из-за неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом ранения средней степени тяжести получил мальчик-подросток 2012 г.р.», – уточнил Пушилин.

В Центрально-Городском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ пострадал мужчина 1991 г.р., а в Ясиноватском муниципальном округе в результате детонации взрывоопасного предмета у выезда на трассу Ясиноватая – Донецк ранения средней степени тяжести получил мужчина 1960 г.р.

«Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», – заверил глава ДНР.

По его словам, всего со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА.

Донецк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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