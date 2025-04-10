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Четверг, 10 апреля 2025, 22:40 мск

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Житель Горловки ранен после атаки украинского дрона

Житель Горловки пострадал в результате очередной атаки вооруженных формирований ВСУ. Как сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, удар был нанесен по легковому автомобилю, с котором находился мужчина.

«В Центрально-Городском районе города при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на легковой автомобиль тяжелые ранения получил мужчина 1988 г.р., ему оказывается необходимая медицинская помощь», – отметил Пушилин в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, по его словам, повреждено три жилых домостроения, а также легковой автомобиль в Центрально-Городском районе Горловки.

Всего, по информации главы ДНР, со стороны ВСУ совершены более 10 вооруженных атак – применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные БпЛА.

Горловка, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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