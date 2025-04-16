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Среда, 16 апреля 2025, 16:59 мск

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В Липецкой области полиция раскрыла подпольную нарколабораторию

В Липецкой области правоохранители ликвидировали подпольную лабораторию для производства наркотиков. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские обнаружили незаконное производство синтетических наркотиков в частном доме. В ходе операции задержаны двое местных жителей в возрасте 40 и 42 лет.

В ходе обыска были изъяты наркотические средства и оборудование для их производства, а также около 20 кг кристаллического вещества, несколько пакетов с порошком и более 30 канистр с химическими компонентами.

По данным правоохранителей, задержанные планировали организовать систему сбыта продукта через тайники-закладки на территории региона. Возбуждено уголовное дело.

Липецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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