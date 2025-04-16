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Среда, 16 апреля 2025, 20:24 мск

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В Пятигорске удалось предотвратить теракт в досуговом центре

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли террористический акт, планировавшийся в Пятигорске. Как сообщает Центр общественных связей спецслужбы, задержан уроженец одной из стран Центральной Азии, который при этом является участником запрещенной в России международной террористической организации.

«Террорист намеревался совершить теракцию в одном из досуговых центров. В этих целях злоумышленник провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей. После проведения теракта собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях», – уточнили в ФСБ.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий террорист был задержан. По месту его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью.

По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Пятигорск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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