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Среда, 16 апреля 2025, 21:46 мск

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В ДНР после атак ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок

Сегодня в результате атак вооруженных формирований Украины в Донецкой народной республике ранения получили два мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Буденновском районе Донецка при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил ребенок – девочка 2017 г.р. В поселке Еленовка в результате детонации взрывоопасного предмета при покосе травы ранения средней степени тяжести получил сотрудник ФГУП «Железные дороги Новороссии» – мужчина 1985 г.р.», – уточнил Пушилин.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – добавил глава ДНР.

По его словам, сегодня со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные беспилотники.

Донецк, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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