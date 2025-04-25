После атак ВСУ ранены четыре жителя Белгородской области

Сегодня в результате ударов со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили четыре мирных жителя Белгородской области. Такие данные приводятся в телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова.

В частности, по словам губернатора, в районе села Дунайка Грайворонского округа украинский беспилотник атаковал движущуюся по дороге «ГАЗель». «Ранен водитель. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями плеча, спины и ноги попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ», – уточнил Гладков, добавив, что вся необходимая помощь оказывается.

Вместе с тем ранее сегодня на той же трассе украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились супружеская пара и их 42-летний сын. «У главы семейства минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ног, у женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, спины и ноги, у их сына – баротравма и минно-взрывная травма. Всем им оказана медицинская помощь в Грайворонской ЦРБ», – отметил глава региона.

«Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавшие доставляются бригадой скорой в городскую больницу №2 г. Белгорода», – сообщил Гладков.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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