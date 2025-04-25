Новый удар ВСУ: в Белгородской области погибли еще два мирных жителя

В Белгородской области в результате очередного удара вооруженных формирований Украины погибли два мирных жителя и еще один получил ранения. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, террористы вновь атаковали с помощью дрона легковой автомобиль.

ЧП произошло на участке автодороги Косилово – Почаево Грайворонского округа. «Двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи...» – уточнил губернатор.

По его словам, брат одного из погибших находился в той же машине – у него диагностированы осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. «В тяжёлом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу. Молимся за его спасение», – отметил губернатор.

Ранее сегодня в результате атак ВСУ по автомобилям в Белгородской области ранения получили четыре местных жителя.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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