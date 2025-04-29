Над Белгородской областью сбит украинский дрон

Сегодня днем вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по Белгородской области. Как сообщает Минобороны России, около 15:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее сегодня глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам в Белгородском, Волоконовском и Борисовском районах, также Шебекенском, Валуйском и Грайворонском округах.

В результате террористического удара ВСУ погибли двое и ранены трое мирных жителей, когда на участке автодороги Грайворон – Илёк-Пеньковка дрон атаковал движущийся автомобиль, в котором находились пятеро мужчин.

Позже стало известно о ранении еще пяти жителей региона после ударов ВСУ по автомобилям.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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