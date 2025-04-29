На подлете к Смоленску сбиты 15 украинских дронов

Сегодня на подлете к Смоленску силами противовоздушной обороны уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет», – уточнил Анохин.

Смоленск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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