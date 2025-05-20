Шесть человек погибли в аварии с автобусом у границы Казахстана и России

В Казахстане произошла авария неподалеку от границы с Россией. По предварительным данным, шесть человек погибли, еще пятеро пострадали.

Автобус столкнулся с грузовиком в двух километрах от пункта пропуска, сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

В результате шесть человек получили смертельные травмы, еще пятеро госпитализированы. Отмечается, что в автобусе находились 10 иностранных граждан.

По факту ДТП правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил управления транспортными средствами, повлекшем гибель двух или более человек. На месте происшествия работает следственная группа.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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