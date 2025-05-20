российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 мая 2025, 10:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Шесть человек погибли в аварии с автобусом у границы Казахстана и России

В Казахстане произошла авария неподалеку от границы с Россией. По предварительным данным, шесть человек погибли, еще пятеро пострадали.

Автобус столкнулся с грузовиком в двух километрах от пункта пропуска, сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

В результате шесть человек получили смертельные травмы, еще пятеро госпитализированы. Отмечается, что в автобусе находились 10 иностранных граждан.

По факту ДТП правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил управления транспортными средствами, повлекшем гибель двух или более человек. На месте происшествия работает следственная группа.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Казахстан

На космодроме «Байконур» задержали двух иностранцев / В Казахстане автобус с детской футбольной командой попал в аварию / Президент Казахстана подтвердил визит в Москву на 9 мая / В Казахстане снизилось число банковских карт из-за ограничений для иностранцев / Четырех иностранцев задержали на Байконуре при попытке пробраться к Буранам / Казахстан договаривается с Киевом о безопасности Каспийского трубопроводного консорциума / В Казахстане вооруженный ножом мужчина напал на сотрудницу в аэропорту / Киеву помогли западные союзники нанести удар по российский станции Каспийского трубопроводного консорциума

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Скандалы и происшествия, Транспорт, Казахстан,