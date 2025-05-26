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Понедельник, 26 мая 2025, 11:20 мск

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Над 12-ю российскими регионами ночью сбили 96 украинских БПЛА

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников над 12-ю российскими регионами, шесть из них нейтрализовано над Московским регионом. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, 31 дрон сбили над Брянской областью, 16 – над Белгородской областью, 11 – над Курской областью. Девять БПЛА уничтожили над Тульской областью, восемь – над Орловской, пять – над Калужской, четыре – над Ивановской. По два беспилотника сбили над Рязанской и Владимирской областями, по одному – над Ярославской областью и Татарстаном.

Всего с 10:00 мск 25 мая до 8:00 мск 26 мая над российскими регионами было сбито 148 украинских БПЛА самолетного типа, уточнили в Минобороны.

По данным властей атакованных регионов, при отражении налета БПЛА никто не пострадал.

Добавим, что для обеспечения безопасности полетов в двух столичных аэропортах – Домодедово и Жуковском – утром вновь вводились временные ограничения на посадку и взлет самолетов, но к настоящему времени ограничения сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Эти авиагавани приостанавливали работу ночью, но ранним утром возобновили прием и отправку рейсов. Также утром временно приостановил работу аэропорт Калуги.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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