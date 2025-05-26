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Понедельник, 26 мая 2025, 14:00 мск

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Над Россией за утро уничтожили еще 25 дронов ВСУ

Минобороны России сообщило, что с 8:30 до 11:00 мск силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над территориями четырех российских регионов.

Так, девять БПЛА сбито над Орловской областью, пять – над Курской и еще по три – над Тульской и Ярославской областями.

До этого средства ПВО перехватили пять дронов ВСУ над регионами Центральной России. В частности, три БПЛА нейтрализовали над Курской областью и по одному – над Тульской и Орловской областями. Атаку отразили в период с 7:50 до 8:30 мск.

По последним данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ярославля, Иванова, Вологды и Череповца. Ранее были сняты запреты на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Напомним, за ночь 26 мая российские военные уничтожили 96 вражеских беспилотников над 12-ю регионами РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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