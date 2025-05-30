При атаке дронов ВСУ ранен мирный житель Курской области

Сегодня в результате удара украинских беспилотников получил ранения житель Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал село Сухиновка Глушковского района. В результате удара пострадал 66-летний местный житель. У него проникающие осколочные ранения брюшной области, левой ноги и руки, непроникающие множественные осколочные ранения груди», – уточнил врио губернатора в телеграм-канале.

«В ближайшее время его доставят в Рыльскую ЦРБ. Наши врачи окажут всю необходимую помощь!» – добавил Хинштейн.

Курск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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