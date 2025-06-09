В Подмосковье мать задушила свою 5-летнюю дочь и утопила

В подмосковном Воскресенске задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве пятилетней дочери. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 8 июня в квартире в доме по улице Рабочая в Воскресенске. Мать девочки расправилась с дочерью и сама сообщила о преступлении в полицию. В областной прокуратуре уточнили, что женщина задушила свою дочь поясом от халата, а после утопила в ванной. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сейчас с подозреваемой работают следователи. Назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Мотивы и обстоятельства, совершенного преступления, устанавливаются, добавили в СКР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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