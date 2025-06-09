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Понедельник, 9 июня 2025, 21:33 мск

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В Белгородской области дрон ВСУ взорвался на автостоянке

В городе Шебекино Белгородской области в результате ударов украинских дронов поврежден социальный объект и несколько автомобилей на автостоянке. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино дрон сдетонировал на стоянке – повреждены три автобуса и семь машин. От удара второго FPV-дрона повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. Вследствие детонации третьего беспилотника пробита кровля здания социального объекта. В селе Нежеголь Шебекинского округа в результате атаки беспилотника загорелись грузовой и легковой автомобили, а также сухая трава – пожарными расчётами огонь ликвидирован. В селе Козьмодемьяновка FPV-дрон ударил по частному домовладению», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от детонации двух FPV-дронов загорелся частный дом. В селе Берёзовка Борисовского района от удара дрона огнём уничтожен автомобиль.

«По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил губернатор Белгородской области.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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