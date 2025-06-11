В Белгородской области под ударом ВСУ оказались семь населенных пунктов

Семь населённых пунктов Белгородской области оказались под ударом вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, удары пришлись на Шебекинский и Валуйский округа и Борисовский район. Украинские дроны атаковали автомобили, сельхозпредприятие и линии электропередачи.
«Информация о последствиях уточняется. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», – отметил губернатор, добавив, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Москва, Анастасия Смирнова
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