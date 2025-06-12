Ранены три мирных жителя Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ

Сегодня в первой половине дня с 8:40 до 11:40 мск средства противовоздушной обороны перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, два БпЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над Курской областью.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков со своей стороны уточнил, что в посёлке Борисовка Борисовского района беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. «Трое мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения», – сообщил он.

«В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ. Ребёнка после оказания необходимой помощи переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину – в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил губернатор.

По его словам, третий пострадавший находился в квартире. «Мужчина с контузией и баротравмой самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он проходит обследование», – пояснил Гладков.

В доме повреждены фасад и остекление. Также посечён осколками легковой автомобиль.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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