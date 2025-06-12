ВСУ атаковали завод растительных масел в Курской области: сгорел цех готовой продукции

Сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали посёлок Коренево Кореневского района в Курской области. Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, под уларом оказалось производственное предприятие.

«В результате атаки на территории предприятия по производству растительных масел ООО «Солнечный край» сгорел цех готовой продукции с остатками масла. Его вовремя потушили – основной объём масла не пострадал», – уточнил Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Повреждено пять частных домов: выбиты окна, посечены двери, крыши, заборы, хозпостройки. По предварительной информации, повреждена газовая труба и электрический кабель. К счастью, погибших и пострадавших нет!» – отметил врио губернатора.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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