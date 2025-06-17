В Белгородской области погиб глава курского сельсовета

Украинский беспилотник атаковал автомобиль главы Гончаровского сельского совета Суджанского района Курской области Александра Гаркавенко в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, удар был нанесен целенаправленно.

«В результате очередной вражеской атаки ВСУ погиб Гаркавенко Александр Николаевич – глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области. Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района», – уточнил Гладков.

От полученных ранений он скончался на месте происшествия, добавил глава Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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