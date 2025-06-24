На Кубани задержали мужчину за попытку примкнуть к террористам

В Туапсе задержали 48-летнего местного жителя, который пытался вступить в ряды террористической организации. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.
«Обвиняемый в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, инициировал контакт с его представителем», – говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что мужчина получил от куратора инструкции и попытался сбежать из России, но был задержан сотрудниками спецслужб.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).
Краснодар, Зоя Осколкова
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