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Четверг, 26 июня 2025, 19:37 мск

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В Курской области ранен китайский журналист

В результате удара украинского беспилотника по поселку Коренево Кореневского района в Курской области ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области», – уточнил врио губернатора.

«В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу – наши врачи сделают всё, чтобы сохранить его жизнь и здоровье!» – добавил Хинштейн в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ появлялась информация, что китайский журналист готовит репортаж о мирных жителях региона, которые подвергаются атакам украинских беспилотников.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Китай, Украина,