В Курской области ранен китайский журналист

В результате удара украинского беспилотника по поселку Коренево Кореневского района в Курской области ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области», – уточнил врио губернатора.
«В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу – наши врачи сделают всё, чтобы сохранить его жизнь и здоровье!» – добавил Хинштейн в своем телеграм-канале.
Ранее в СМИ появлялась информация, что китайский журналист готовит репортаж о мирных жителях региона, которые подвергаются атакам украинских беспилотников.
Курск, Анастасия Смирнова
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