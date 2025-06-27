Схему незаконной легализации мигрантов разоблачили в Москве

Следственный комитет раскрыл раскрыли схему незаконной легализации мигрантов в Москве. Иностранцев селили в хостел в нарушение миграционного законодательства. В число организаторов преступной схемы входили сотрудники полиции. Об этом сообщает столичное управление СК РФ.

Согласно данным следствия, не позднее июня 2025 года группа лиц, в том числе сотрудники одного из отделов полиции Москвы, организовали «незаконное пребывание иностранных граждан на территории столицы, путем их проживания в хостеле, расположенном в 1-м Кирпичном переулке в нарушение миграционного законодательства».

В ходе проведения обыска в хостеле были обнаружены более 100 иностранцев. Их доставили в полицию для проверки соблюдения миграционного законодательства. Кроме того, мигрантов проверяют на предмет возможного совершения других правонарушений на территории столичного региона.

По уголовному делу об организации незаконной миграции (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) задержали одного подозреваемого. Ему предъявлено обвинение. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание иных лиц, причастных к совершению преступления», – отметили в СКР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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