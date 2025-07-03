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Четверг, 3 июля 2025, 16:29 мск

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Житель Белгорода убил трех соседей и спрятал тела в выгребной яме

Житель Белгорода расправился с тремя соседями и спрятал тела в выгребной яме туалета. Подозреваемого удалось задержать.

Как сообщили в региональном управлении СКР, в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением об исчезновении отца. Выяснилось, что мужчина снимал комнату в частном доме. Следователи установили, что в том же доме пропали еще два человека – мужчина и женщина.

«Никто из пропавших не намеревался покидать свое местожительство и имелись признаки криминального характера исчезновения граждан», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В совершении преступления подозревают 33-летнего соседа пропавших. Вечером 6 июня он на фоне неприязненных отношений расправился с жильцами и спрятал их в выгребной яме уличного туалета. Подозреваемого арестовали. Расследование продолжается.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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